U utorak, 09. juna 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Krvavica, Parunovac i Bovan;

od 08.00 do 15.00 deo Ćićevca, oko trafo stanice Ćićevac 6;

od 08.30 do 14.30 u Opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Vitkovo i Ploče;

od 08.30 do 14.00 u Opštini Brus delovi naseljenih mesta Strojinci i Batote.