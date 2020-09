PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U UTORAK, 08.09.2020.

U utorak, 08. septembra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 povremeno ulice Milosava Pavlovića, Martovskih žrtava, Cara Lazara i Ratka Pešića u Kruševcu;

od 08.30 do 14.30 Obilićeva ulica u Kruševcu;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac naseljena mesta Latkovac i Gornja Vrbnica;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Kriva reka, Milentija, Igroš, Kovioci i deo Brusa;

od 08.00 do 14.30 u opštini Varvarin delovi naseljenih mesta Gornji Katun, Obrež i naselja Rasadnik u Varvarinu.