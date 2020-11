U utorak, 03. novembra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.00 do 16.00 delovi naseljenih mesta Đunis i Mali Šiljegovac;

od 09.00 do 10.30 naseljeno mesto Panjevac u Lazarici, Kruševac;

od 11.30 do 13.30 ulice u Kruševcu: Partizanke Dijane, Topolska, Kneza Danila, Orašačka, Oplenačka i Komesara Vuleta:

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Vlajkovci, Ravnište, Bogiše i Bozoljin.