PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U SREDU, 23.09.2020.

U sredu, 23. septembra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.00 do 16.00 delovi naseljenih mesta Ribare i Veliki Šiljegovac.

od 08.30 do 14.30 deo ulice Stevana Sremca, ulice: Željinska, Vinogradarska, Lafontenova u naselju Lazarica, kao i deo ulice Stanislava Zakića sa poprečnim ulicama u naselju Malo Golovode; deo naseljenog mesta Petina i deo naselja Marko Orlović.

od 09.00 do 13.00 naseljena mesta Pozlata, Sušica, Crkvina, Stanci, Bovan i deo naseljenog mesta Lovci;

od 09.00 do 10.00 deo ulice Miloša Obilića u Parunovcu;

od 10.30 do 12.30 deo naseljenog mesta Đunis;

od 12.30 do 13.30 deo naseljenog mesta Kaonik;

od 09.00 do 13.30 u opštini Varvarin deo naseljenog mesta Bošnjane;

od 09.00 do 10.00 u opštini Ražanj naseljena mesta Mađere, Maćija, Braljina, Cerovo, Maletina i Stevanac.