U sredu, 30. septembra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Globare, Lazarica gornji kraj, Tekije, Dobromir, Lovci i Izletiste Jatrebac;

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Grasevci, Paljevstica, Lepenac;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Boturic, Pleš, Rogavcina, Drenca, Raklja i Rataje;

od 09.00 do 12.00 u opštini Ražanj deo naseljenog mesta Smilovac.