PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U SREDU, 28.10.2020.

U sredu, 28. oktobra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.00 do 14.30 delovi naseljenih mesta Ribare, Veliko Golovode (industrijska zona), Đunis, i povremeno, do sat vremena, oko klanice Đokic;

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Budilovina, Trčak, Žalica, Babica i Sudimlja;

od 08.00 do 14.30 u opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Dobroljupci, Stanjevo i Aleksandrovac oko Bele zgrade;

od 08.30 do 16.00 u opštini Ražanj delovi naseljenih mesta Rujište, Mađere, Smilovac i Lipovac;

od 08.30 do 14.30 u opštini Ćićevac – Radoševac oko zapisa, Pojate i Beli breg;

od 08.00 do 15.00 u opštini Varvarin Orašje, Gornji Katun i Selo Varvarin.