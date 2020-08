PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U SREDU, 26.08.2020.

U sredu, 26. avgusta 2020. godine bez električne energije će biti:

od 09.00 do 10.00 delovi naseljenih mesta Gari i Donja Pakašnica;

od 08.00 do 14.00 ulica Gašina i povremeno ulica Radomira Jakovljevića u Kruševcu;

od 09.00 do 14.00 povremeno deo Ćićevca;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Žalica i Žarevo;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Bratići;

od 09.00 do 12.00 u opštini Ražanj deo naseljenog mesta Podgorac;

od 09.00 do 12.00 u opštini Varvarin deo naseljenog mesta Maskare.