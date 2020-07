PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U SREDU, 22.07.2020.

U sredu, 22. jula 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 15.00 deo naseljenog mesta Veliki Šiljegovac (centar);

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Čitluk (ulica Humska);

od 09.00 do 13.00 naseljena mesta Đunis i Trubarevo;

od 09.00 do 12.00 u opštini Varvarin deo naseljenog mesta Orašje;

od 06.00 do 10.00 sva naseljena mesta opštine Brus;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Blaževo, Osredci i naseljeno mesto Jerinin Grad.

U cilju sprečavanja nastupanja eventualne štete, a shodno članu 59. Odluke o opštim uslovima za isporuku električne energije ovim Vas obaveštavamo o ograničenju isporuke električne energije zbog radova na elektroenergetskom objektu: TS 35/10 Brus, usled čega će dana 22.07.2020. godine u vremenu od 06.00 do 10.00 časova teritorija Opštine Brus imati prekid u isporuci električne energije zbog sanacije kvara na navedenom elektroenergetskom objektu.