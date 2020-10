PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U SREDU, 21.10.2020.

U sredu, 21. oktobra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.00 delovi naseljenih mesta Jablanica i Trmčare;

od 09.00 do 11.00 deo naseljenog mesta Makrešane i deo naselja Lazarica (naselje Panjevac);

od 08.30 do 09.30 deo naseljenog mesta Parunovac (ulica Braće Spasić);

od 10.00 do 14.00 ulica Šumadijska od broja 3 do broja 67 u Kruševcu;

od 11.30 do 13.30 ulica Partizanke Dijane, sa poprečnim ulicama u Kruševcu;

od 08.30 do 16.00 u opštini Ražanj deo naseljenog mesta Smilovac;

od 09.00 do 14.00 u opštini Ražanj deo naseljenog mesta Varoš;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Budilovina, Brđani i Osredci;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac delovi naseljenog mesta Stanjevo;

od 09.00 do 10.30 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Donji Stupanj;

od 10.30 do 11.30 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Mrmoš;

od 12.00 do 13.30 u Aleksandrovcu ulica Jaše Petrovića (bela Željinova zgrada);

od 11.00 do 12.00 u opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Pleš i Bzenice i naseljena mesta Mitrovo Polje i Rogavčina.