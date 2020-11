PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U SREDU, 18.11.2020.

U sredu, 18. novembra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 09.00 do 11.00 naseljena mesta Sebečevac i Šogolj i delovi naseljenih mesta Veliki Kupci i Šavrane;

od 12.00 do 14.00 naseljena mesta Jablanica i Vitanovac i deo naseljenog mesta Naupare;

od 10.00 do 12.00 u opštini Ražanj naseljena mesta Pločnik, Novi Bračin, Stari Bračin, Pretrkovac, Smilovac i Skorica i deo naseljenog mesta Ražanj (Kitica);

od 09.00 do 12.00 u opštini Ražanj naseljeno mesto Poslon.

od 09.00 do 12.00 u opštini Aleksandrovac naseljena mesta Gornje i Donje Zleginje;

od 09.00 do 10.00 ulica Milana Rakića u naselju Bivolje;

od 10.30 do 12.00 ulica Save Erakovića, naselje Lazarica u Kruševcu;

od 12.00 do 13.30 ulica Radivoja Uvalića, naselje Bagdala 3 u Kruševcu;

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenog mesta Gornji Stepoš (iz TS Gornji Stepoš 1 i TS Gornji Stepoš 2);

od 09.00 do 14.30 u opštini Varvarin deo naseljenog mesta Parcane (iz TS Parcane 3);

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Igroš, Domiševina i Đerekare.