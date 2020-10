PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U SREDU, 14.10.2020.

U sredu, 14. oktobra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 povremeno delovi naseljenih mesta Lomnica, Globare, Padež, Šanac, Ribare, Modrica i Gornji Stepoš;

od 09.00 do 11.00 deo ulice Ratka Šakotića i ulice Raje Vračaričića u Kruševcu;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Osredci i Graševci;

od 08.30 do 14.00 u opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Pleš i Raklja;

od 09.00 do 14.00 u opštini Ćićevac delovi naseljenih mesta Mrzenica i Ćićevac – kod Doma zdravlja;

od 09.00 do 13.00 deo naseljenog mesta Varvarin – kod pošte;

od 11.30 do 13.00 delovi ulica Boračka, Ravanička, Ljubostinjska i okolne ulice, u Kruševcu.