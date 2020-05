PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U SREDU, 13.05.2020.

U sredu, 13. maja 2020. godine bez električne energije će biti potrošači:

od 08.00 do 15.30 deo naseljenog mesta Veliki Kupci;

od 08.00 do 15.30 u Opštini Brus naseljena mesta Brzeće, Radmanovo, Vlajkovci, Đerekare, Blaževo, Donje i Gornje Levići, Bozoljin, Kriva Reka, Žalica, Babica, Trećak, Belo Polje, Kneževo i Sudimlje;

od 08.30 do 14.00 u Opštini Brus deo naseljenog mesta Ribari i Kriva Reka;

od 08.30 do 14.00 u Opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Rokci, Ploča, Dašnica i Gornji Stupanj i

od 09.00 do 13.00 u Opštini Varvarin deo naseljenog mesta Obrež.