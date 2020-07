PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U SREDU, 08.07.2020.

U sredu, 08. jula 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 11.30 povremeno delovi naseljenih mesta Jasika, Kruševica, Padeć i Srnje;

od 08.30 do 14.00 naseljeno mesto Ribare;

od 09.00 do 15.00 ulice: Dragomira Gajića 63, Petra Ilić i Lomničke borbe u Kruševcu;

od 08.00 do 12.00 deo naseljenog mesta Ćićevac i Gornja Lucina;

od 08.00 do 15.00 u opštini Varvarin povremeno delovi Orašja;

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus deo naseljenog mesta Mala Razbojna i Velika Grabovnica;

od 07.30 do 15.00 u opštini Aleksandrovac povremeno delovi naseljenih mesta Donje Rataje, Gornje Rataje i Pleš.