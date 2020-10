PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U SREDU, 07.10.2020.

U sredu, 07. oktobra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Lomnica i Globare;

od 09.00 do 14.00 povremeno ulica Trg Stubalskih junaka i Brane Janković u Kruševcu;

od 09.00 do 15.00 povremeno deo Velikog Šiljegovca, Mali Šiljegovac, Kaonik, Sušica i Crkvina;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Lepenac, Žalica i Trećak;

od 08.00 do 15.00 u opštini Aleksandrovac deo Aleksandrovca, Pleš i Velja Glava;

od 08.30 do 15.00 u opštini Ćićevac povremeno deo Ćićevca i Pojate;

od 12.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Varvarin.