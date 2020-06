PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 29.06.2020.

U ponedeljak, 29. juna 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Meševo, Lukavac, Pepeljevac i Dedina;

od 10.00 do 12.00 deo naselja Rasadnik, ulice: Milana Markovića, Antona Pordušića, Nemanjina i Milosava Kostića;

od 08.00 do 13.00 u opštini Ražanj deo naseljenog mesta Smilovac;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Batote i Belo polje;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Vranštica i Velika Vrbnica;

od 08.30 do 13.00 u opštini Varvarin povremeno naseljena mesta Bošnjane, Varvarin i Obrež.