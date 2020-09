U ponedeljak, 28. septembra 2020. godine bez električne energije će biti

od 08.00 do 14.00 delovi naseljenih mesta Lomnica, Susica, Kaonik, Globare i povremeno, na kratko, privreda oko Arome i JKP Kruševac;

od 09.00 do 13.00 u opštini Ražanj Crni Kao, Čubura i Maletina;

od 08.30 do 14.00 u opštini Aleksandrovac Vitkovo, Stanjevo i kraj oko Diskosa;

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Grasevci, Lipovac, Zarevo i Šosići.