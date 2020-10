PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 26.10.2020.

U ponedeljak, 26. oktobra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.00 do 14.30 delovi Đunisa, naselje Lazarica – oko skole “Dositej Obradović”;

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Kriva Reka, Šošići, Žiljci i Graševci;

od 08.00 do 14.30 u opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Stubal, deo Aleksandrovca i Vitkovo;

od 08.30 do 16.00 u opštini Ražanj deo naseljenog mesta Čubura;

od 13.30 do 14.00 naseljeno mesto Veliko Golovode, Kobilje, Stanci, Lovci, Bovan i Pasjak;

od 08.30 do 14.30 deo Ćićevca;

od 08.00 do 15.00 u opštini Varvarin deo Obreža.