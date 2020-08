PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 17.08.2020.

U ponedeljak, 17. avgusta 2020. godine bez električne energije će biti:

od 09.00 do 11.30 delovi ulica: Cara Lazara, Balšićeva, Majke Jevrosime, Stahinićeva i Gvozdenog Puka, u Kruševcu;

od 12.00 do 14.00 delovi ulica: Milana Ivića Junaka, Jovana Cvijića, Lipljanska i Bagdalski Venac u Kruševcu;

od 09.00 do 11.00 delovi naseljenih mesta Srnje, Jasika, Kobilje i Veliko Golovode;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Budilovina, Kneževo, Graševci, Vlajkovci i Milentija;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Grčak.