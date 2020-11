PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 16.11.2020.

U ponedeljak, 16. novembra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 09.00 do 09.30 delovi naseljenih mesta Veliko Golovode, Kobilje, Pasjak, Stanci, Bovan i Lovci;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Donji Stepoš;

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Batote i Žunje;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Rudenice i Stubal;

od 08.30 do 10.30 u opštini Varvarin delovi naseljenih mesta Gornji Katun i Poljce;

od 11.30 do 14.30 u opštini Varvarin deo naseljenog mesta Selo Varvarin.