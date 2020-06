U ponedeljak, 15. juna 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 deo Lukavca i selo Rlica;

od 09.00 do 11:00 u opštini Ćićevac deo naseljenog mesta Donja Lučina;

od 11.00 do 13.00 deo naseljenog mesta Ćićevac (centar);

od 13.00 do 15.00 deo naseljenog mesta Ćićevac (kod Osnovne škole);

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Budilovina,Tršanovci i Igroš.