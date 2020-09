PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 14.09.2020.

U ponedeljak, 14. septembra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Lovci i Padež;

od 09.00 do 10.00 ulica Mirka Cvetkovića Vlade u Kruševcu;

od 10.30 do 11.30 ulica Tanaska Rajića u Kruševcu;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus naseljena mesta: Kneževo, Ravnište, Gornje Leviće, Donje Leviće, Đerekare, Blaževo, Bozoljin, Belo Polje, Domiševina, Boranci, Iričiće, Sudimlja, Babica, Žalica i Trećak i delovi naseljenih mesta Milentija i Budilovina;

od 09.00 do 10.00 u opštini Brus deo naseljenog mesta Zlatari;

od 10.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenog mesta Strojinci;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac naseljeno mesto Strmenica.