PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 09.11.2020.

U ponedeljak, 09. novembra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.00 delovi naseljenih mesta Đunis i Meševo;

od 10.00 do 11.30 deo naseljenog mesta Veliko Golovode;

od 11.30 do 13.00 deo naseljenog mesta Bukovica;

od 13.30 do 15.00 deo ulice Luke Ivanovića u Kruševcu;

od 09.00 do 13.00 u opštini Ražanj deo naseljenog mesta Maćija;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Brzeće i Graševci i naseljena mesta Radmanovo, Livađe, Paljevštica i Vlajkovci;

od 08.30 do 12.00 u Brusu ulica Kralja Petra Prvog;

od 08.30 do 10.30 u Brusu deo ulice Kneza Miloša i deo ulice Bratislave Petrović;

od 11.00 do 12.00 u opštini Brus naselje Drtevci;

od 12.30 do 14.00 u opštini Brus deo naseljenog mesta Velika Grabovnica i deo ulice Rasinske (naselje Ivezići).