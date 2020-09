PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 07.09.2020.

U ponedeljak, 07. septembra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Meševo i Lipovac;

od 08.30 do 14.30 povremeno delovi naseljenih mesta Parunovac, Mudrakovac, Mačkovac, Jasika, Buci, Gornji Stepoš, Lipovac i Ćelije;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac povremeno delovi naseljenih mesta Pleš, Mitrovo polje, Bzenice, Rogavčina i Gornja Vrbnica;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Budilovina, Mala Vrbnica, Mala Grabovnica i Gornji Levići;

od 08.00 do 14.30 u opštini Varvarin deo naseljenog mesta Gornji Katun.