PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PETAK, 31.07.2020.

U petak, 31. jula 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 09.30 ulica Ivankovačka u Kruševcu;

od 09.30 do 13.00 deo naseljenog mesta Makrešane (ulice Omladinska i Moravska);

od 08.30 do 11.30 ulica Kanicova (Partizanke Dijane) u Kruševcu;

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Iričići, Velika Grabovnica i Lipovac;

od 08.00 do 10.00 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Raklja;

od 10.00 do 12.00 u opštini Aleksandrovac deo naselja Prevoje;

od 12.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Popovci;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Dobroljupci.