PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PETAK, 30.10.2020.

U petak, 30. oktobra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.00 do 16.00 deo naseljenog mesta Đunis;

od 09.00 do 13.00 delovi naseljenih mesta Veliko Krušince i Srndalje;

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Naupare;

od 09.00 do 11.00 u Kruševcu delovi ulica Miše Mitrovića, Moravska, Serafima Negotinca i Radoja Krstića;

od 11.30 do 13.00 u Kruševcu delovi ulica Miše Mitrovića, Apostola Zurdumisa i Milana Vulića;

od 08.00 do 14.30 u opštini Aleksandrovac naseljena mesta Latkovac i Rogavčina;

od 08.30 do 14.30 u opštinai Brus delovi naseljenih mesta Kobilje, Žilinci, Osreci i Budilovina;

od 08.00 do 14.30 u opštini Ćićevac naseljeno mesto Stalać;

od 09.00 do 13.00 u opštini Ražanj delovi naseljenih mesta Poslon i Maćija.