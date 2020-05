PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PETAK, 28.05.2020.

U petak, 29. maja 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.00 do 15.00 naseljena mesta Mačkovac, deo Koševa, deo Padeža i deo Krvavice;;

od 08.30 do 12.00 naseljena mesta Zdravinje i Poljaci;

od 08.00 do 13.00 delovi naseljenih mesta Kaonik, Sušica, Crkvina i Đunis;

od 08.30 do 14.00 u Opštini Brus naseljena mesta Lipovac i Jerinin Grad;

od 08.30 do 14.30 u Opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Poljana Raklja i Dobroljupci;

od 09.00 do 14.30 u Opštini Varvarin deo naseljenog mesta Selo Varvarin.