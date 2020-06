U petak, 26. juna 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Žabare i Mala Vrbnica;

od 09.00 do 10.00 deo naseljenog mesta Bivolje;

od 08.00 do 13.00 u opštini Ćićevac deo naseljenog mesta Kolibari;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus deo naseljenog mesta Batote, Trećak i Žunje;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Koznica, Žarevo, Šošići, Lipovac.