PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PETAK, 25.09.2020.

U petak, 25. septembar 2020. godine bez električne energije će biti:

od 09.00 do 16.00 povremeno delovi naseljenih mesta Veliki Šiljegovac, Mala reka, Kaonik, Grevci i Ribare;

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Buci i Sezemča;

od 08.30 do 14.30 povremeno delovi ulica u Kruševcu: Triše Keclerovića, Nemanjina, Obilićeva, Stubalskih junaka, Mihajla Jeftića, Njegoševa, Branislava Živkovića i Milana Markovića;

od 08.00 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Graševci i Sudimlje;

od 09.00 do 14.30 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Stubal, Ljubinci, Parčin i Dobroljupci;

od 09.00 do 13.30 u opštini Varvarin deo naseljenog mesta Bošnjane.