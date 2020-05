U petak, 22. maja 2020. godine bez električne energije će biti:

od 10.00 do 11.00 deo naseljenog mesta Lomnica (vikend naselje);

od 08.30 do 14.00 u Opštini Brus deo naseljenog mesta Žunje;

od 11.00 do 12.00 u Opštini Brus naseljena mesta Ribare, Milentija, Budilovina, Jerinin Grad, Osreci i Kriva Reka;

od 08.30 do 16.00 u Opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Poljana Raklja i

od 08.30 do 14.30 u Opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Mrmoš, Vitkovo i Šljivovo.