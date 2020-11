PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PETAK, 20.11.2020.

U petak, 20. novembra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 09.00 do 13.30 deo ulice Dragomira Gajića u Kruševcu;

od 10.00 do 14.00 deo ulice Dušanova u Kruševcu;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Đunis;

od 09.00 do 12.00 u kratkim intervalima zbog priključenja novih kupaca delovi naseljenih mesta Šanac, Srnje, Jasika, Mrmoš, Laćisled i Šljivovo;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Dobroljupci i Lesenovci;

od 08.30 do 14.00 deo Brusa (staro selo), naseljena mesta Žunje i Kriva reka;

od 09.00 do 13.00 u opštini Varvarin delovi naseljenih mesta Obrež i Suvaja.