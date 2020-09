U petak, 18. septembra 2020. godine, bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Gaglovo i Lovci;

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Strojinci i Osredci;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Gornje Zleginje;

od 08.30 do 14.30 u opštini Varvarin deo naseljenog mesta Maskare;

od 09.00 do 14.00 u opštini Ražanj delovi naseljenih mesta Novi i Stari Bračin.