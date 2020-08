Dana 14.08. 2020. god bez električne energije će biti potrošači iz :

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Naupare, Makršane, Trmčare i Bukovica;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Popovci, Mrmoš, Rokci, ulice „10 avgust“ i „Omladinska“;

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Graševci i Borance;

od 09.00 do 13.00 u opštini Varvarin deo naseljenog mesta Bačina.