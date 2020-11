U petak, 13. novembra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 09.00 do 14.30 delovi naseljenih mesta Zdravinje i Kaonik;

od 09.00 do 13.00 u opštini Ražanj deo naseljenog mesta Stari Bračin;

od 09.00 do 15.00 u Kruševcu, povremeno, ulice Miodraga Rakića, Save Erakovića, Radivoja Uvalića i Milosava Pavlovića;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Popovci;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Brus – prem Botunji, Graševci i Vlajkovci.