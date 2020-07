U petak, 10. jula 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 naseljenо mestо Veliki Šiljegovac;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Dvorane;

od 10.00 do 11.30 deo naseljenog mesta Brus – Tržni centar, Stara pijaca.