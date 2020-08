PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PETAK, 07.08.2020.

Dana 07. avgusta 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Srnje, Kapidžija i Dvorane;

od 07.30 do 16.00 delovi naseljenih mesta Veliki Šiljegovac, Bojince, Grevci, Ribare, Zubovac i Rosica;

od 10.00 do 12.00 deo ulice Dragomira Gajića u Kruševcu;

od 12.30 do 14.00 lokali na Novoj pijaci u Kruševcu;

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Graševci i Brzeće;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Stubal i Zleginje.