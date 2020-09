U petak, 04. septembra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 09.00 do 15.00 delovi naseljenih mesta Mala Reka, Krušince, Rlica, Srndalje i Kobilje;

od 08.30 do 14.30 ulica Mladena Simića u Kruševcu;

od 08.00 do 15.00 u opštini Aleksandrovac povremeno naseljena mesta Ploča, Tuleš, Raklja i Koznica;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Žarevo i Osreci.