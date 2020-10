PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U ČETVRTAK, 29.10.2020.

U četvrtak, 29. oktobra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.00 do 16.00 delovi naseljenih mesta Đunis i Naupare;

od 09.00 do 10.30 deo naseljenog mesta Kukljin;

od 11.30 do 13.30 deo naseljenog mesta Krvavica;

od 09.00 do 11.00 u Kruševcu delovi ulica Miše Mitrovića, Moravska i Serafima Negotinca;

od 11.30 do 13.00 u Kruševcu delovi ulica Moravska i Predraga Stanojevića-Šeleta;

od 08.00 do 11.00 u opštini Aleksandrovac naseljena mesta Raklja, Lesenovci, Gornji i Donji Vratari, Gornja Vrbnica, Boturići, Koznica, Mitrovo Polje, Pleš, Rokci i Jelakci;

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Batote, Osreci i Budilovina;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Ćićevac;

od 09.00 do 13.00 u opštini Ražanj delovi naseljenih mesta Šetka, Smilovac i Mađare.