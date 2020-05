PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U ČETVRTAK, 28.05.2020.

U četvrtak, 28. maja 2020. godine bez električne energije će biti:

od 09.00 do 13.00 povremeno u Kruševcu ulica Veselina Nikolića i Jakšino igralište;

od 09.00 do 14.00 u Opštini Ražanj delovi naseljenih mesta Novi Bračin i Stari Bračin;

od 08.30 do 14.00 u Opštini Brus delovi naseljenih mesta Kobilje, Tršanovci i Žilinci;

od 08.00 do 14.30 u Opštini Varvarin deo naseljenog mesta Selo Varvarin;

od 08.00 do 15.00 u Opštini Kruševac deo naseljenog mesta Padež i Ćelije;

od 08.00 do 15.00 u Opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Poljana Raklja i Velja Glava.