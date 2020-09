PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U ČETVRTAK, 24.09.2020.

U četvrtak, 24.09.2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.00 do 16.00 delovi naseljenih mesta Ribare i Veliki Šiljegovac;

od 09.00 do 13.00 u opštini Varvarin – deo naseljenog mesta Varvarin prema Bačini i Poljce;

od 09.00 do 13.00 naseljena mesta Lovci i Poljaci;

od 08.30 do 09.30 deo ulice Ratka Pešića, prema EMS – u Begovo Brdo, Kruševac;

od 09.30 do 10.30 deo naseljenog mesta Čitluk, ul. Prvomajska;

od 12.30 do 14.00 deo ulice Miše Mitrovića – Lazarica, Kruševac;

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Kriva Reka i Bela Reka;

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Buci i Trmčare.