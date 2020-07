U četvrtak, 23. jula 2020. godine bez električne energije će biti:

od 09.00 do 11.00 deo ulice Komesara Vuleta u Kruševcu;

od 11.00 do 13.00 deo ulica: Cankareva i Miletine bune u Kruševcu;

od 09.00 do 13.00 Novo naselje od „Bronksa“ prema stadionu i deo Dušanove ulice;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Jasika;

od 09.00 do 14.00 deo Varvarina prema Katunu;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Tršanovci i Mala Razbojna.