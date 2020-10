PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U ČETVRTAK, 22.10.2020.

U četvrtak, 22. oktobra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.00 do 14.30 naseljena mesta Lomnica, Bukovica, Naupare, Jablanica, Meševo, objekti oko Gurmana (Jasički put), garaže kod Jotera u Rasadniku;

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus deo naseljenog mesta Budilovina, Osreci, Blaževo;

od 08.00 do 14.30 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Ljubinci, Bobote, Mrmoš, Šljivovo, Borje, Tuleš;

od 08.30 do 16.00 u opštini Ražanj delovi naseljenih mesta Smilovac, Ražanj – donji kraj i centar, selo Varoš,

od 09.00 do 14.30 de naseljenog mesta Ćicćvac – kod zapisa.