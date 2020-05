PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U ČETVRTAK, 21.05.2020.

U četvrtak, 21. maja 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.00 do 15.00 delovi naseljenih mesta Srnje i Šanac;

od 08.00 do 14.30 u Opštini Brus delovi naseljenih mesta Šošići, Osreci, Kriva Reka i Lepenac;

od 08.30 do 14.00 u Opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Šljivovo, Poljana Stanjevo, Poljana Raklja i deo ulice „Srećkova“;

od 09.00 do 13.00 u Opštini Ražanj naseljena mesta Crni Kao, Rujište, Lipovac, Šabazovica i Poslon i

od 10.00 do 11.00 u Opštini Varvarin deo naseljenog mesta Bošnjane.