PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U ČETVRTAK, 15.10.2020.

U četvrtak, 15. oktobra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Ribare;

od 08.30 do 14.00 povremeno ulice Stanislava Zakića, Mladena Simića, Ratka Pločića, Voje Stefanovića i Ljube Tripkovića u Kruševcu;

od 09.00 do 13.00 povremeno ulice Stefana Prvovenčanog, Resavska, Zlatarska, Timočke bune, Kosovke devojke, Stevana Sremca i Serafima Negotinca u Kruševcu;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naselja Lipovac, Batote i Lepenac;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac naseljena mesta Pleš, Bzenice i Borje;

od 09.00 do 14.00 deo naseljenog mesta Stalać.