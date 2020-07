PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U SREDU, 15.07.2020.

U sredu, 15. jula 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 16.00 deo naseljenog mesta Veliki Šiljegovac (centar);

od 09.00 do 11.00 deo naseljenog mesta Veliki Šiljegovac (prema Kaoniku);

od 08.00 do 10.00 u Opštini Varvarin deo naseljenog mesta Gornji Katun;

od 10.00 do 11.30 u Opštini Varvarin deo naseljenog mesta Obrež (centar);

od 11.30 do 12.30 u Opštini Varvarin deo naseljenog mesta Orašje;

od 13.00 do 15.00 u Opštini Varvarin deo naseljenog mesta Suvaja;

od 09.00 do 14.00 u Opštini Varvarin deo naseljenog mesta Selo Varvarin;

od 09.00 do 10.30 u Opštini Ćićevac deo naseljenog mesta Ćićevac;

od 08.00 do 11.30 u Opštini Ražanj deo naseljenog mesta Rujište;

od 11.45 do 15.00 u Opštini Ražanj deo naseljenog mesta Crni Kao;

od 09.00 do 10.00 u Opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Gornje Zleginje;

od 10.30 do 12.00 u Opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Puhovac;

od 12.30 do 14.00 u Opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Mitrovo Polje;

od 11.00 do 13.00 u Opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Koznica.