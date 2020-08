PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U ČETVRTAK, 13.08.2020.

U četvrtak, 13. avgusta 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.00 do 10.00 ulica Kajmakčalanska u Kruševcu;

od 10.00 do 12.00 deo Balšićeve ulice i deo naselja Rasadnik u Kruševcu;

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Veliki Šiljegovac (centar sela);

od 09.00 do 13.00 naseljeno mesto Mali Kupci;

od 08.00 do 13.30 u opštini Aleksandrovac povremeno deo naseljenog mesta Borje, ulica Jaše Petrovića i deo oko autobuske stanice;

od 08.00 do 15.00 u opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Stubal, Dašnica i Laćisled;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus deo naseljenog mesta Domiševina i Brus – oko crpne stanice.