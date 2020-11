PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U ČETVRTAK, 12.11.2020.

U četvrtak, 12. novembra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 09.00 do 14.30 deo naseljenog mesta Cerova i naselje Jastrebac;

od 09.00 do 13.00 naseljena mesta Mala Vrbnica, Žabare, Meševo, Doljane, Trebotin i deo naseljenog mesta Lukavac;

od 09.00 do 14.00 u opštini Varvarin deo naseljenog mesta Selo Varvarin;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Borje (ulica Željinska) i delovi naseljenog mesta Stubal;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Razbojna i Igroš i naseljena mesta Iričiće, Belo polje, Sudimlje, babica, Donje Leviće. Žalica i Trećak.