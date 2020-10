U četvrtak, 08. oktobra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Globare;

od 09.00 do 14.00 Vojvođanska i Vijetnamska ulica u Kruševcu;

od 09.00 do 15.00 Zubovac i deo Ribara prema Grevcima;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Bogiše, Đerekare i Graševci;

od 08.00 do 15.00 deo Aleksandrovca – ulica 10. avgusta, Velja Glava i Pleš;

od 08.30 do 15.00 povremeno deo Stalaća;

od 08.30 do 14.00 u opštini Ražanj deo Rujišta.