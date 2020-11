U četvrtak, 05. novembra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Izletiste Jastrebac, ulica Stevana Sremca;

od 08.30 do 14.00 u opštini Ćićevac deo naseljenog mesta Pojate;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus naseljena mesta Žunje, Tršanovci, M. Grabovnica, Lepenac, M. Razbojna, Jerinin Grad, povremeno;

od 10.30 do 14.00 u opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta G. Vratari.