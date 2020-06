U četvrtak, 04. juna 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.00 do 15.00 delovi naseljenih mesta Padež, Veliko Golovode i Srnje – radar;

od 08.00 do 15.00 u Opštini Brus delovi naselja Dupci i Ribari;

od 09.00 do 16.00 u Opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Raklja poljana, Gornji Stupanj i Vukov Do;

od 08.30 do 14.00 u Opštini Varvarin Selo Vrvarin, Bosnjane, Maskare, Rasadnik i Zalogovac;

od 08.30 do 14.00 u Ćićevcu ulica Dušanova.