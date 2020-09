U četvrtak, 03. septembra 2020.godine bez električne energije će biti:

od 08.00 do 09.00 delovi naseljenih mesta Vitanovac i Naupare;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Šumice (ulica Gašina);

od 10.00 do 12.00 u opštini Aleksandrovac naseljena mesta Boturići, Grčak, Pleš, Koznica, Strmenica, Mitrovo Polje, Rogavčina, Ploča, Rokci, Jelakci, Vranštica i Bzenica;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Jerinin Grad i Osreci.